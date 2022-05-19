19 Мая 2022 12:10

Глава государства принял Председателя Сената Маулена Ашимбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарту Токаеву было доложено о выездах депутатов Палаты в регионы для проведения встреч по обсуждению предстоящего референдума, предлагаемых изменений и дополнений в Конституцию. В настоящее время проведено более 150 мероприятий, преимущественно в небольших городах, поселках и отдаленных аулах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

По результатам поездок сенаторов был проведен анализ наиболее актуальных вопросов, волнующих граждан. Среди них повышение цен на товары, состояние автомобильных дорог, вопросы занятости, обеспечение питьевой водой, газоснабжение, доступность медицинской помощи и другие.

Президент отметил необходимость совместно с Правительством и местными исполнительными органами продолжить работу по решению названных проблем.

Маулен Ашимбаев проинформировал об укреплении сотрудничества с законодательными органами государств региона. На прошлой неделе сенаторы приняли участие в межпарламентском форуме «Центральная Азия – Россия» в Ашхабаде.

Новый формат взаимодействия позволит укрепить совместную работу депутатов по содействию в решении таких актуальных проблем, как экологическая ситуация в районе Аральского моря, совместное использование трансграничных рек, приграничное сотрудничество, а также вопросы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане.