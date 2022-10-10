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    17:52, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Глава государства принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ходе встречи Президент заслушал отчет о работе Счетного комитета за 9 месяцев текущего года. Всего за отчетный период проведено 17 аудиторских мероприятий на 99 объектах с охватом порядка 3,4 трлн тенге бюджетных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Наталья Годунова также проинформировала Касым-Жомарта Токаева об основных результатах оценки проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы, в рамках которой охвачено 3,5 трлн тенге бюджета развития.

    Наряду с этим Главе государства представлены предварительные итоги аудита эффективности налоговых льгот.

    По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию системы государственного аудита.




    Фото: akorda.kz







    Теги:
    Бюджет Президент Казахстана Экономика Главная Президент
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