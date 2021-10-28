НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления Евразийского банка развития Николая Подгузова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Президент был проинформирован о результатах работы и среднесрочных планах Евразийского банка развития, а также о макроэкономических прогнозах на предстоящий период. По оценкам экспертов банка, в Казахстане ожидается самая высокая динамика экономического роста среди стран ЕАЭС.

Касым-Жомарт Токаев также был ознакомлен с основными направлениями Стратегии Евразийского банка развития на 2022-2026 годы. В частности, Николай Подгузов рассказал Президенту о ключевых мегапроектах, направленных на содействие социально-экономическому развитию Казахстана и других государств ЕАЭС.

Банк намерен содействовать реализации проектов, направленных на формирование транспортных коридоров «Север – Юг», «Европа ― Западный Китай», создание единой товаропроводящей сети и модернизацию водно-энергетического комплекса Центральной Азии. Совокупный объем инвестиций ЕАБР в данные проекты планируется на уровне 1,2 млрд долларов. В целом банк намерен инвестировать в экономику Казахстана не менее 3,8 млрд долларов до 2026 года.

Подчеркнув активную роль Евразийского банка развития в развитии интеграционных процессов, Глава государства отметил важность реализации обозначенных проектов для Казахстана и всего ЕАЭС.