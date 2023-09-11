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    15:35, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Глава государства принял председателя правления АО НК «КазМунайГаз»

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    Фото: t.me/aqorda_resmi
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Магзума Мирзагалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Магзум Мирзагалиев:

    - ознакомил с результатами деятельности национальной компании;

    - сообщил о запуске производства казахстанского бренда нефти KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil);

    - доложил о темпах отгрузки горюче-смазочных материалов с нефтеперерабатывающих заводов, в том числе на нужды сельхозтоваропроизводителей на период уборочных работ: на уборочную компанию «КазМунайГазом» выделено 426 тыс. тонн дизельного топлива;

    - представил информацию о работе по наращиванию танкерного флота компании, в том числе крупнотоннажного, для транспортировки энергоресурсов в акваториях Каспийского и открытых морей;

    - отчитался о реализации национальной компанией социальных проектов в регионах присутствия: было доложено о старте строительства нового опреснительного завода для нужд г. Жанаозена Мангистауской области и ходе реконструкции магистрального водовода Астрахань – Мангышлак.

    Глава государства дал ряд конкретных поручений по реализации инвестиционных проектов, повышению экспорта углеводородов и увеличению масштабов геологоразведочных работ.

    Президент отметил важность фокусирования отрасли на глубокой переработке нефти и газа.


    Теги:
    Акорда Токаев Касым-Жомарт Президент Казахстана КазМунайГаз Астана Президент
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