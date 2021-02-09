Глава государства принял председателя правления АО «НАК «Казатомпром» Галымжана Пирматова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президенту Казахстана было доложено об основных результатах деятельности национальной атомной компании в 2020 году и планах на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Галымжан Пирматов рассказал, что несмотря на пандемию коронавируса все поставленные перед компанией задачи выполнены. Третий год подряд «Казатомпром» достигает высоких показателей по реализации продукции и уверенно сохраняет статус лидера на мировом рынке по производству и объемам продаж урана.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе реализации программы цифровой трансформации, совершенствовании бизнес-процессов и завершении строительства завода по производству тепловыделяющих сборок (ТВС).

По итогам встречи Глава государства дал руководителю «Казатомпрома» ряд конкретных поручений.