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Глава государства принял председателя правления АО «НАК «Казатомпром» Галымжана Пирматова

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Февраля 2021, 13:02
Глава государства принял председателя правления АО «НАК «Казатомпром» Галымжана Пирматова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президенту Казахстана было доложено об основных результатах деятельности национальной атомной компании в 2020 году и планах на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Галымжан Пирматов рассказал, что несмотря на пандемию коронавируса все поставленные перед компанией задачи выполнены. Третий год подряд «Казатомпром» достигает высоких показателей по реализации продукции и уверенно сохраняет статус лидера на мировом рынке по производству и объемам продаж урана.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе реализации программы цифровой трансформации, совершенствовании бизнес-процессов и завершении строительства завода по производству тепловыделяющих сборок (ТВС).

По итогам встречи Глава государства дал руководителю «Казатомпрома» ряд конкретных поручений.


Президент Казахстана   Казатомпром   Акорда   Промышленность  
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