Глава государства принял председателя Парламента Грузии

Президент Касым-Жомарт Токаев, поприветствовав гостя, председателя Парламента Грузии Шалву Папуашвили, отметил, что Казахстан придает важное значение всестороннему укреплению отношений с Грузией — одним из ключевых партнеров в регионе Южного Кавказа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

По его мнению Главы государства, узы дружбы и взаимопонимания между Казахстаном и Грузией служат крепкой основой для достижения значимых успехов в углублении двусторонних связей. Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что межпарламентский диалог играет важную роль в укреплении межгосударственных контактов, и Межпарламентская группа дружбы «Казахстан-Грузия» может существенно содействовать расширению горизонтов сотрудничества.

Фото: Акорда

Как заявил Президент, на сегодняшний день казахстанский бизнес представлен в различных секторах экономики Грузии, внося свой вклад в дальнейшее расширение торгово-экономических отношений двух стран.

Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных отношений между странами. Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев поздравил дружественный грузинский народ с историческим выходом национальной сборной страны в финальную часть чемпионата Европы по футболу и пожелал дальнейших успехов.

Шалва Папуашвили выразил благодарность Главе государства и всему народу Казахстана за теплый прием. Он отметил, что его визит является знаковым событием, так как является первым официальным визитом Председателя Парламента Грузии в Республику Казахстан.

Шалва Папуашвили подтвердил приверженность Грузии дальнейшему укреплению отношений с Казахстаном. По его словам, Тбилиси рассчитывает на углубление всесторонних связей с Астаной, в том числе в сфере транспортно-логистического взаимодействия. В частности, спикер грузинского Парламента поддержал инициативу Главы нашего государства о совместном развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).