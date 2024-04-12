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    12:43, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Глава государства принял председателя Парламента Грузии

    Касым-Жомарт Токаев и Шалва Папуашвили
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев, поприветствовав гостя, председателя Парламента Грузии Шалву Папуашвили, отметил, что Казахстан придает важное значение всестороннему укреплению отношений с Грузией — одним из ключевых партнеров в регионе Южного Кавказа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    По его мнению Главы государства, узы дружбы и взаимопонимания между Казахстаном и Грузией служат крепкой основой для достижения значимых успехов в углублении двусторонних связей. Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что межпарламентский диалог играет важную роль в укреплении межгосударственных контактов, и Межпарламентская группа дружбы «Казахстан-Грузия» может существенно содействовать расширению горизонтов сотрудничества.

    Глава государства принял председателя Парламента Грузии
    Фото: Акорда

    Как заявил Президент, на сегодняшний день казахстанский бизнес представлен в различных секторах экономики Грузии, внося свой вклад в дальнейшее расширение торгово-экономических отношений двух стран.

    Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных отношений между странами. Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев поздравил дружественный грузинский народ с историческим выходом национальной сборной страны в финальную часть чемпионата Европы по футболу и пожелал дальнейших успехов.

    Шалва Папуашвили выразил благодарность Главе государства и всему народу Казахстана за теплый прием. Он отметил, что его визит является знаковым событием, так как является первым официальным визитом Председателя Парламента Грузии в Республику Казахстан.

    Шалва Папуашвили подтвердил приверженность Грузии дальнейшему укреплению отношений с Казахстаном. По его словам, Тбилиси рассчитывает на углубление всесторонних связей с Астаной, в том числе в сфере транспортно-логистического взаимодействия. В частности, спикер грузинского Парламента поддержал инициативу Главы нашего государства о совместном развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

    Теги:
    Акорда Президент Казахстан Парламент Грузия Токаев Касым-Жомарт Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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