Глава государства принял председателя организации ветеранов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя РОО «Организация ветеранов» Бактыкожу Измухамбетова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.