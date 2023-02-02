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Глава государства принял председателя организации ветеранов

2 Февраля 2023, 17:30
Глава государства принял председателя организации ветеранов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя РОО «Организация ветеранов» Бактыкожу Измухамбетова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о результатах деятельности республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» в 2022 году и планах на предстоящий период.

Как сообщил Бактыкожа Измухамбетов, представители ветеранского объединения принимают активное участие в реализации реформ, инициированных Главой государства.

Председатель РОО высказал ряд предложений, касающихся перспектив социально-экономического развития страны.



Фото: akorda.kz

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