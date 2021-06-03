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    17:27, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Глава государства принял председателя Национального банка

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главе государства были представлены предварительные итоги реализации денежно-кредитной политики за январь-май 2021 года, данные о восстановлении деловой активности в мире и о переходе центральных банков на фоне роста инфляции и инфляционных ожиданий к нейтральной денежно-кредитной политике.

    Президент был проинформирован о выходе на положительную траекторию роста казахстанской экономики и перспективах ее развития в текущем году, а также о возобновлении активности розничных инвесторов и нерезидентов на рынке государственных ценных бумаг.

    Касым-Жомарту Токаеву было доложено о том, что впервые с сентября 2016 года объем валовых международных резервов Казахстана увеличился до 95 млрд долларов США за счет роста цен на золото, получения инвестдохода в результате благоприятной конъюктуры на внешних рынках и увеличения поступлений в Национальный фонд.

    Ерболат Досаев озвучил основные причины ускорения инфляции до 7,2 % в мае текущего года и обновленные прогнозы по основным макроэкономическим показателям на 2021 год. В его отчете также была представлена информация о росте тенговых вкладов в банковской системе и об исполнении антикризисных инициатив Главы государства, финансируемых за счет средств Нацбанка.

    По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений.


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