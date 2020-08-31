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Глава государства принял Председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина

31 Августа 2020 14:51
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Глава государства принял Председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент принял Председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о результатах работы депутатов Мажилиса в ходе прошедшей пятой сессии, о выездах мажилисменов в регионы, а также об основных направлениях деятельности в предстоящую парламентскую сессию.

По словам Спикера Мажилиса, депутаты посещали аптеки, больницы, контролировали наличие лекарств и цены на них. Парламентарии также активно участвуют в работе волонтёрских центров.

В настоящее время в законодательном портфеле Палаты 75 законопроектов, из которых 22 инициированы самими депутатами. По словам Нурлана Нигматулина, среди них проект республиканского бюджета на 2021-2023 годы, законопроекты, направленные на дальнейшее восстановление экономического роста в постпандемический период, по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан.

Глава государства подчеркнул, что приоритетом работы депутатского корпуса должно быть дальнейшее законодательное обеспечение реализации Послания Президента и других инициатив, в том числе антикоррупционных.


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#Президент Казахстана   #Мажилис  
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