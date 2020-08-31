Глава государства принял Председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент принял Председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о результатах работы депутатов Мажилиса в ходе прошедшей пятой сессии, о выездах мажилисменов в регионы, а также об основных направлениях деятельности в предстоящую парламентскую сессию.

По словам Спикера Мажилиса, депутаты посещали аптеки, больницы, контролировали наличие лекарств и цены на них. Парламентарии также активно участвуют в работе волонтёрских центров.

В настоящее время в законодательном портфеле Палаты 75 законопроектов, из которых 22 инициированы самими депутатами. По словам Нурлана Нигматулина, среди них проект республиканского бюджета на 2021-2023 годы, законопроекты, направленные на дальнейшее восстановление экономического роста в постпандемический период, по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан.

Глава государства подчеркнул, что приоритетом работы депутатского корпуса должно быть дальнейшее законодательное обеспечение реализации Послания Президента и других инициатив, в том числе антикоррупционных.