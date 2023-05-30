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Глава государства принял Председателя Мажилиса Ерлана Кошанова

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
30 Мая 2023, 15:29
Глава государства принял Председателя Мажилиса Ерлана Кошанова Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президента проинформировали о деятельности нижней палаты Парламента VIII созыва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В частности, с начала сессии в работе у мажилисменов находилось 75 законопроектов, из которых 14 принято и направлено в Сенат. В настоящее время депутаты рассматривают законопроекты об онлайн-платформах, возврате незаконно приобретенных активов, реализации инициативы «Национальный фонд – детям», общественном контроле, совершенствовании жилищных отношений.

Ерлан Кошанов рассказал об усилении работы с избирателями: регулярно проводятся приемы граждан, тематические и выездные заседания комитетов, острые проблемы населения активнее стали подниматься в депутатских запросах.

Президенту было доложено о подготовке к публичному заслушиванию отчета Правительства и Высшей Аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

Председатель Мажилиса также проинформировал об итогах работы в рамках парламентской дипломатии. Кроме того, палата готовится к проведению в июне этого года в рамках казахстанского председательства первого заседания Диалога женщин стран Центральной Азии, организованного при поддержке ООН.


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