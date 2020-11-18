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Глава государства принял председателя Конституционного Совета Кайрата Мами

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Ноября 2020, 15:40
Глава государства принял председателя Конституционного Совета Кайрата Мами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Конституционного Совета Кайрата Мами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарта Токаева проинформировали об итогах мероприятий, посвященных 25-летию Конституции Республики Казахстан.

По словам Председателя Конституционного Совета, несмотря на пандемию коронавируса Национальный план мероприятий по организации и проведению юбилея Основного закона в целом исполнен.

Президенту была представлена информация о поступивших по результатам проведенных мероприятий предложениях, направленных на всемерную реализацию потенциала Основного закона и укрепление режима конституционной законности в стране. Часть из них связанна с дальнейшим совершенствованием правовых основ Конституционного Совета и усилением гарантий защиты конституционных прав граждан.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Конституция является основой казахстанской государственности и стратегии развития страны. В рамках предстоящего Года 30-летия Независимости государственные органы и граждане должны глубоко вникнуть в суть конституционных положений и руководствоваться ими.


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