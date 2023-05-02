Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Глава государства принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Мая 2023, 15:03
Глава государства принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева. Президент был проинформирован об исполнении его поручений, основных итогах деятельности ведомства с начала текущего года и планах на предстоящий период. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что подразделениями КНБ предотвращен ряд террористических преступлений, в том числе теракт с использованием самодельного взрывного устройства в одном из мест массового скопления населения. По данным фактам арестовано 19 человек. Ермек Сагимбаев сообщил, что для совершенствования мер противодействия угрозам терроризма при координации Штаба Антитеррористического центра проведены учения и тренировки.

Наряду с этим, реализованы операции по противодействию разведывательной деятельности спецслужб иностранных государств. По ряду выявленных фактов проводятся досудебные расследования.

Главе государства также была представлена информация о результатах совместной с правоохранительными органами работы по оздоровлению криминогенной ситуации. За четыре месяца 2023 года КНБ нейтрализовано 8 опасных организованных преступных групп. Ликвидировано 7 подпольных цехов по изготовлению оружия и боеприпасов. Из незаконного оборота изъято 268 единиц оружия, 21 граната и более 30 тысяч единиц боеприпасов. Пресечена деятельность 16 нарколабораторий, 11 международных и 17 региональных наркоканалов.

В сфере охраны государственной границы задержано 6 987 нарушителей, не допущено незаконное перемещение валюты, золота и других товаров на сумму около 2,8 млрд тенге, пресечено 85 попыток провоза оружия и боеприпасов. Нейтрализовано 4 канала незаконной миграции с задержанием 6 их организаторов.

Техническими подразделениями КНБ отражено более 37,9 млн кибератак и 1948 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры страны.

По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.


Президент Казахстана   КНБ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Актюбинец заработал 25 млн тенге за год на выращивании арбузов
Актюбинец заработал 25 млн тенге за год на выращивании арбузов
В ВОЗ объявили о завершении пандемии коронавируса
В ВОЗ объявили о завершении пандемии коронавируса
Касым-Жомарт Токаев провел Всеармейское совещание
Касым-Жомарт Токаев провел Всеармейское совещание
Десятиэтажный жилой комплекс загорелся в Атырау
Десятиэтажный жилой комплекс загорелся в Атырау
Появилось расписание боев казахстанских боксеров в шестой день ЧМ-2023
Появилось расписание боев казахстанских боксеров в шестой день ЧМ-2023
Кайрат Ахметов победил «Молнию» в США
Кайрат Ахметов победил «Молнию» в США
Общественный совет Астаны раскритиковал работу платных автопарковок
Общественный совет Астаны раскритиковал работу платных автопарковок
Мошенники от имени госорганов начали просить копии личных документов казахстанцев
Мошенники от имени госорганов начали просить копии личных документов казахстанцев
Еще один ЖК попал в список нерекомендуемых для покупки жилья в Алматы
Еще один ЖК попал в список нерекомендуемых для покупки жилья в Алматы