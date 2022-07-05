17:09
5 Июля 2022 12:06
Глава государства принял председателя ЦИК Нурлана Абдирова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент был проинформирован об итогах деятельности Центральной комиссии референдума, а также о текущей работе ЦИК по совершенствованию избирательной системы и подходах к профессионализации избирательных органов Казахстана.
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