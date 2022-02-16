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Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова
16 Февраля 2022 18:11
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президенту были представлены приоритетные направления деятельности Центральной избирательной комиссии в межэлекторальный период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Нурлан Абдиров доложил Главе государства о работе избирательных органов регионов по проведению выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил ЦИК в соответствии с законом обеспечить прозрачность всех электоральных процессов.
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