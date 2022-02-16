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Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова

16 Февраля 2022 18:11
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Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президенту были представлены приоритетные направления деятельности Центральной избирательной комиссии в межэлекторальный период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Нурлан Абдиров доложил Главе государства о работе избирательных органов регионов по проведению выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил ЦИК в соответствии с законом обеспечить прозрачность всех электоральных процессов.


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#Президент Казахстана   #ЦИК  
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