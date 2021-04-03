РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:54, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Глава государства принял председателя АО «ФНБ Самрук-Казына»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя АО «ФНБ Самрук-Казына» Алмасадама Саткалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарту Токаеву было доложено о текущей деятельности фонда, проводимой работе по исполнению ранее данных поручений Президента по обеспечению реализации крупных инфраструктурных проектов, социальной стабильности, а также финансовой устойчивости группы компаний «Самрук-Казына».

    Алмасадам Саткалиев проинформировал Главу государства о планах строительства новых объектов, связанных с развитием «зеленой» экономики, а также по вопросам приватизации активов фонда.

    В завершении встречи Президент дал ряд конкретных поручений, касающихся стратегии развития «Самрук-Казына».


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Главная
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!