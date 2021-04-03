НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя АО «ФНБ Самрук-Казына» Алмасадама Саткалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о текущей деятельности фонда, проводимой работе по исполнению ранее данных поручений Президента по обеспечению реализации крупных инфраструктурных проектов, социальной стабильности, а также финансовой устойчивости группы компаний «Самрук-Казына».

Алмасадам Саткалиев проинформировал Главу государства о планах строительства новых объектов, связанных с развитием «зеленой» экономики, а также по вопросам приватизации активов фонда.

В завершении встречи Президент дал ряд конкретных поручений, касающихся стратегии развития «Самрук-Казына».