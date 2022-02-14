Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту был представлен отчет о деятельности Агентства по исполнению его поручений.

С целью недопущения незаконного вывода капитала ведомством совместно с финрегуляторами налажен усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в текущем году в 3 раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций, их общая сумма составила около 150 млрд тенге. По этим фактам проводятся проверочные мероприятия. По данным Агентства, каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, объем переведенных за границу средств в этом году снизился на 30 %.

Как сообщил Жанат Элиманов, совместно с заинтересованными органами усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты. Выявлены нарушения на общую сумму около 5 млн долларов США.

Кроме того, продолжаются проверки на казахстанско-китайской границе. За три недели работы по фактам незаконного ввоза товаров возбуждено 8 уголовных и 24 административных дела. В результате, несмотря на сокращение объемов импорта товаров, в январе текущего года на 20 % выросла сумма поступивших в бюджет таможенных платежей и налогов (с 26,6 до 31,7 млрд тенге).

Также Глава государства был проинформирован о работе по разрешению чувствительных социальных проблем. В частности, по проекту «Тариф» предотвращены необоснованные затраты 1,3 млн граждан, которые могли повлечь рост коммунальных услуг на 17 млрд тенге. Возбуждено 13 дел (по водоснабжению – 8, газоснабжению – 3, теплоснабжению – 2).

В рамках объявленного Президентом года детей совместно с Уполномоченным по правам ребенка реализуется проект «Қамқор», направленный на защиту социально уязвимых слоев населения. В результате по 45 делам восстановлены права 800 детей-сирот.

По итогам встречи Глава государства поручил председателю Агентству и в дальнейшем принимать меры по противодействию теневой экономике. Президент считает необходимым особое внимание уделить поиску полученных незаконным путем активов, в том числе и за границей, а также активизировать работу по их возврату в Казахстан. Вся эта работа должна вестись, невзирая на лица и должности.