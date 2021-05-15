Глава государства принял отчет Национального банка Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя и членов правления Национального банка об итогах реализации денежно-кредитной политики за 2020 год, исполнении антикризисных инициатив Главы государства, мерах по обеспечению финансовой стабильности, состоянии золотовалютных резервов Нацбанка и активов Национального фонда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ерболат Досаев доложил о полном выполнении данных ранее поручений. В условиях внешних шоков Национальный банк проводил стимулирующую денежно-кредитную политику в целях обеспечения макроэкономической стабильности, поддержки экономики и снижения проинфляционных рисков. В результате принятых мер инфляция по итогам прошлого года сохранилась в коридоре 8-8,5 % и составила 7,5%.

По поручению Президента для повышения эффективности проводимой политики и перехода к полноценному режиму инфляционного таргетирования Национальным банком разработана Стратегия денежно-кредитной политики до 2030 года, создан комитет денежно-кредитной политики для принятия решений по базовой ставке.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе исполнения инициативы по использованию пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и другие цели. С 1 февраля текущего года обеспечены выплаты на сумму почти 1,3 трлн тенге.

Нацбанк также доложил о росте доли безналичных платежей, в том числе благодаря внедрению сервиса удаленной идентификации и снижению размеров межбанковской и эквайринговой комиссий.

Заслушав отчет председателя Национального банка, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в прошлом году пандемия коронавируса и снижение цен на нефть негативно сказались на экономике страны. Принятый по инициативе Президента беспрецедентный антикризисный пакет мер позволил избежать глубокого падения национальной экономики и поддержать деловую активность.

«В условиях снижения экономической активности принятые своевременные меры позволили не допустить обострения ситуации. Нацбанк выделил 2,3 триллиона тенге на меры поддержки экономики и занятости населения. Благодаря этому мы сохранили деловую активность, не допустили массовую безработицу. Сейчас особое значение приобретает эффективная работа Национального банка с Правительством в социально-экономической сфере», – сказал Глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, в условиях пандемии и ухудшения экономической ситуации Национальный фонд выполнил свою роль. В 2020 году трансферты из Национального фонда увеличились на 55 % и достигли 4,8 трлн тенге. Это является основной задачей Национального фонда и в условиях мирового кризиса эти действия были оправданны.

«На этот год Правительство также запросило 4,6 трлн из Национального фонда. Это достаточно большая сумма. Эти средства должны быть направлены на посткризисное развитие и использованы эффективно. После восстановления экономики республиканский бюджет не должен опираться на трансферты. Такая задача поставлена перед Правительством. Использование средств Нацфонда в будущем необходимо сократить до минимума», - потребовал Глава государства.

Деятельность Национального банка по управлению Национальным фондом признана успешной. По итогам 2020 года инвестиционный доход составил 7,6 %, или 4,2 млрд долларов, за 4 месяца текущего года – 940 млн долларов. Президент поручил подготовить и внести предложения по дальнейшему совершенствованию управления Национальным фондом на заседание Высшего совета по реформам.

Кроме того, для повышения фискальной дисциплины Правительству поручено совместно с Национальным банком до конца 2021 года законодательно закрепить контрцикличное бюджетное правило.

«Правительство совместно с Национальным банком системно выстраивают политику государственного заимствования. Стоит задача повышения межведомственной координации для вывода фондового рынка на новый уровень. Следует усилить взаимодействие министерства финансов, Национального банка и агентства по регулированию и развитию финансового рынка для реализации Плана действий по включению государственных ценных бумаг в международные индексы», - поручил Касым Жомарт Токаев.

Учитывая актуальность вопроса защиты от киберугроз для обеспечения кибербезопасности финансового сектора, Национальному банку поручено до 1 июля 2022 года внедрить единую технологическую платформу по сбору, мониторингу и реагированию на киберинциденты в финансовой сфере.

Подводя итоги, Глава государства одобрил годовой отчет.

«С учетом сегодняшнего обсуждения одобряю Годовой отчет Национального банка по итогам 2020 года. Считаю, что в текущих условиях крайне важно обеспечить финансовую стабильность. Национальному банку совместно с Агентством необходимо продолжить работу по повышению эффективности денежно-кредитной политики и активно наращивать потенциал финансового сектора», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

В совещание также участвовали первый заместитель Премьер-министра Алихан Смаилов, министр национальной экономики Асет Иргалиев, председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.