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Глава государства принял основателей компании Kaspi.kz Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе

21 Февраля 2020 17:15
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Глава государства принял основателей компании Kaspi.kz Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял основателей компании Kaspi.kz Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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В ходе встречи председатель совета директоров Kaspi.kz Вячеслав Ким и председатель правления Михаил Ломтадзе рассказали Президенту о стратегии развития цифровых сервисов и соответствующей экосистемы, а также о перспективах роста электронной коммерции в Казахстане. Особое внимание было уделено планам компании по поддержке малого и среднего бизнеса.

Глава государства был проинформирован о подготовке Kaspi.kz к предстоящему публичному размещению акций компании на Лондонской фондовой бирже и на площадке МФЦА.

Президент отметил важность внедрения технических инноваций в деятельности казахстанского банка.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Банки, Акорда,
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