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Глава государства принял митрополита Астанайского и Казахстанского Александра
1 Июля 2022 12:48

Глава государства принял митрополита Астанайского и Казахстанского Александра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад Православной церкви в укрепление единства и согласия в Казахстане, а также остановился на вопросах государственной политики в религиозной сфере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президент подчеркнул, что Казахстанский Митрополичий округ проводит масштабную работу по развитию межэтнического и межконфессионального диалога, а также продвижению нравственных ценностей.

Глава государства сообщил, что в сентябре состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Его главной темой станет роль религиозных лидеров в духовном и социальном развитии человечества в постпандемийный период. Президент Казахстана выразил уверенность в том, что участие в форуме Патриарха Кирилла придаст новый импульс глобальному межрелигиозному и межцивилизационному диалогу.

В свою очередь митрополит Александр поблагодарил Главу государства за встречу и заявил о поддержке курса на модернизацию и созидательные реформы на благо народа Казахстана.


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