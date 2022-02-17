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    Глава государства принял министра юстиции Каната Мусина

    17 Февраля 2022, 15:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент заслушал отчет о результатах деятельности министерства в 2021 году и приоритетных задачах на 2022 год. Так, в текущем году планируется разработать и внести в Парламент 26 законопроектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе по обеспечению представления интересов государства в казахстанских и международных судах. Так, министерством продолжается работа по защите интересов государства в 25 разбирательствах. Из них 14 – в международных арбитражах, 5 – в иностранных судах, 6 – на стадии досудебных разбирательств.

    Кроме того, Канат Мусин отчитался о ситуации в сфере исполнения судебных актов и оказания юридической помощи населению. Как сообщил министр, более 122 тысяч граждан получили гарантированную помощь, на оказание которой выделено 1,8 млрд тенге. Безвозмездную юридическую помощь получили более 11 тысяч социально уязвимых граждан.

    После ознакомления с планами министерства на 2022 год Президент поручил обеспечить качественное сопровождение разрабатываемых нормативно-правовых актов и уделить особое внимание оказанию юридических услуг в части защиты прав и свобод граждан.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Права человека Акорда Минюст
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