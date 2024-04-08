Глава государства принял министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президенту было доложено о результатах работы и планах в сферах промышленного развития, геологии, недропользования и строительства.

Министр отметил, что в январе-феврале 2024 года обрабатывающая промышленность Казахстана выросла на 7,4%, особенно за счет машиностроения, металлургии, химии и легкой промышленности. Планируется ввести 180 проектов на 1,5 трлн тенге, в процессе их реализации будет создано 17,8 тыс. рабочих мест.

Главе государства доложили о состоянии строительной отрасли: в прошлом году построено 157 тыс. жилищ, в этом году планируется 172 тыс. На строительство 22 тыс. арендных квартир будет выделено более 300 млрд тенге. Через «Отбасы банк» будет запущена программа с финансированием 300 млрд тенге, что позволит предоставить гражданам 12 тыс. ипотечных займов.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о введении цифровой платформы E-Qazyna.kz для проведения аукционов на право недропользования в электронном формате, что значительно повысило их прозрачность и доступность. Участие в аукционах крупных мировых компаний, включая Rio Tinto и Fortescue, указывает на усиливающуюся конкуренцию за возможность исследовать потенциально богатые ресурсами месторождения в Казахстане.

Президент также был ознакомлен с приоритетными планами министерства по оказанию помощи людям, пострадавшим от паводков. В настоящий момент завершается утверждение стоимости проектно-сметной документации для строительства нового жилья в регионах, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

Касым-Жомарт Токаев поручил в срочном порядке обеспечить восстановление жилья, разрушенного из-за стихийного бедствия.