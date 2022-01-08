Глава государства принял министра по ЧС Юрия Ильина
Президенту было доложено об исполнении подразделениями МЧС возложенных на них обязанностей в период действия чрезвычайного положения.
Министр сообщил, что противоправные действия послужили причиной распространения пожаров на большой площади в зданиях государственных учреждений и бизнес-субъектов.
При исполнении служебных обязанностей 10 сотрудников МЧС получили различные травмы, включая одного сотрудника, который получил огнестрельное ранение.
В результате нападений повреждено 29 единиц пожарной и спасательной техники, в том числе 5 пожарных автоцистерн полностью сгорели в результате поджогов.
Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить выполнение поставленных задач и акцентировал внимание на необходимости своевременного информирования населения через систему оповещения.