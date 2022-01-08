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    15:42, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Глава государства принял министра по ЧС Юрия Ильина

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенту было доложено об исполнении подразделениями МЧС возложенных на них обязанностей в период действия чрезвычайного положения.

    Министр сообщил, что противоправные действия послужили причиной распространения пожаров на большой площади в зданиях государственных учреждений и бизнес-субъектов.

    При исполнении служебных обязанностей 10 сотрудников МЧС получили различные травмы, включая одного сотрудника, который получил огнестрельное ранение.

    В результате нападений повреждено 29 единиц пожарной и спасательной техники, в том числе 5 пожарных автоцистерн полностью сгорели в результате поджогов.

    Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить выполнение поставленных задач и акцентировал внимание на необходимости своевременного информирования населения через систему оповещения.

    Теги:
    МЧС Президент Президент Казахстана Главная
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