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    17:28, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Глава государства принял министра по чрезвычайным ситуациям

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям о результатах деятельности ведомства за 2020-2021 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    За отчетный период в стране зарегистрировано свыше 9 тысяч чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Подразделениями МЧС совершено более 65 тысяч выездов, при этом спасено 9,5 тысячи человек, эвакуировано 10 тысяч человек, 3 тысячам человек оказана первая медицинская помощь.

    Как сообщил Юрий Ильин, большое внимание уделяются вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций. В целях заблаговременной защиты от селей и паводков министерство финансирует строительство селезадерживающих плотин и берегозащитных сооружений на реках Аюсай, Аксай, Хоргос в городе Алматы и Алматинской области.

    По итогам встречи Глава государства поставил перед министерством ряд задач по уменьшению количества чрезвычайных ситуаций, проведению подготовительных работ к зимнему периоду, снежным заносам, а также предупреждению весенних паводков.


    Теги:
    МЧС Президент Президент Казахстана Главная Правоохранительные органы
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