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Глава государства принял министра образования и науки

26 Февраля 2020 19:47
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Глава государства принял министра образования и науки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент заслушал отчет руководителя профильного ведомства о ситуации в сфере образования и науки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимости дальнейшего повышения качества высшего образования, сокращения разрыва в качестве обучения в городских и сельских школах. Также была отмечена важность принятия мер по увеличению охвата детей дополнительным образованием, а также проведения активной воспитательной работы в школе.

Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости совместно с акимами регионов решить проблемы аварийных и трехсменных школ, своевременно провести капитальный ремонт учебных заведений.

Кроме того, Президент поручил принять меры по модернизации системы финансирования и управления научной сферой, увеличению финансирования науки, повышению эффективности подготовки научных кадров.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК, Образование,
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