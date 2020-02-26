Глава государства принял министра образования и науки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент заслушал отчет руководителя профильного ведомства о ситуации в сфере образования и науки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимости дальнейшего повышения качества высшего образования, сокращения разрыва в качестве обучения в городских и сельских школах. Также была отмечена важность принятия мер по увеличению охвата детей дополнительным образованием, а также проведения активной воспитательной работы в школе.
Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости совместно с акимами регионов решить проблемы аварийных и трехсменных школ, своевременно провести капитальный ремонт учебных заведений.
Кроме того, Президент поручил принять меры по модернизации системы финансирования и управления научной сферой, увеличению финансирования науки, повышению эффективности подготовки научных кадров.
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