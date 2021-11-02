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Глава государства принял министра обороны Мурата Бектанова

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Ноября 2021, 17:35
Глава государства принял министра обороны Мурата Бектанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами заслушал доклад министра об основных итогах деятельности Вооруженных сил с начала текущего года, в том числе о ходе технического перевооружения армии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о завершении работы над основополагающими документами в области обеспечения военной безопасности государства и дальнейшего военного строительства до 2030 года.

Кроме того, Президенту доложили о разработке и утверждении национального проекта «Безопасная страна». Этот документ позволит решать задачи, связанные не только с приобретением зарубежного вооружения и техники, но также с разработкой отечественных образцов вооружения, совершенствованием инфраструктуры, цифровизацией войск. По словам Мурата Бектанова, главная цель нацпроекта – обеспечение безопасности граждан и государства.

Министр обороны представил отчет о мерах по обеспечению безопасного хранения оружия и боеприпасов, а также о готовности Вооруженных сил к адекватному реагированию на современные вызовы и угрозы.

Наряду с этим Мурат Бектанов доложил Верховному главнокомандующему об исполнении оборонным ведомством Общенационального плана по реализации Послания Главы государства народу Казахстана. Министр подробно остановился на вопросах перезагрузки Военной доктрины и обучении солдат срочной службы специальностям, востребованным в реальном секторе экономики.

В завершение встречи Президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны.

Президент Казахстана   Акорда   Армия   Минобороны РК   Вооруженные силы  
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