Президенту доложили о мерах по повышению престижа воинской службы в РК

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах деятельности оборонного ведомства за прошедший период 2026 года, мерах по обеспечению социальной защиты военнослужащих и укрепление престижа воинской службы, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Даурен Косанов представил информацию о состоянии боевой подготовки Вооруженных сил, мероприятиях в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта, развитии автоматизированных систем управления и цифровой инфраструктуры оборонного ведомства.



Министр сообщил о ходе подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Батыл тойтарыс – 2026», направленным на усиление слаженности органов военного управления и наращивание боевого потенциала войск.

Даурен Косанов проинформировал об успешном завершении миссии второго национального контингента на Голанских высотах и ротации третьего контингента, а также о высокой международной оценке вклада военнослужащих Казахстана в поддержание мира и безопасности.



Министр обороны доложил о ходе призывной кампании и деятельности по повышению статуса военнослужащих.



Особое внимание было уделено вопросам воспитательной работы с подрастающим поколением, в частности, подготовке к Международному военно-патриотическому сбору молодежи «Айбын-2026», который пройдет с 21 по 27 июня в Бурабае.



Глава государства поставил перед министром обороны ряд задач, направленных на укрепление боеготовности Вооруженных сил, совершенствование системы военной подготовки и обеспечение цифровой трансформации армии.

Ранее сообщалось, что в Казахстане внедряется цифровая система рейтинга офицеров, которая позволит исключить человеческий фактор при назначении на вышестоящие должности.