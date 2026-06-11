Как будет работать цифровой рейтинг офицеров

В Казахстане внедряется цифровая система рейтинга офицеров, которая позволит исключить человеческий фактор при назначении на вышестоящие должности. Об этом на брифинге в кулуарах Сената сообщил заместитель министра обороны РК Аскар Мусатбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Будет информация о том, какие данные внесены в этот компьютер, какие показатели показывал в процессе боевой подготовки офицер, в процессе службы, как он себя зарекомендовал. Если где-то какие-то нарушения допущены офицером или в аттестационном порядке где-то получено, у него балл убирается, — сказал Аскар Мусатбеков.

По его словам, система позволит формировать объективный цифровой рейтинг военнослужащих.

Как уточнил заместитель министра, фактически речь идет об электронной очереди на повышение по службе.



Также в ходе обсуждения были затронуты изменения, касающиеся декретного отпуска военнослужащих, призванных на службу сроком на 24 месяца после окончания военной кафедры. Теперь, по его словам, срок службы на период декретного отпуска будет приостанавливаться. Он также подчеркнул, что закон не будет иметь обратной силы.



По данным Минобороны, за первые пять месяцев текущего года в декретном отпуске находятся 42 офицера.

Речь идет об офицерах, окончивших вузы и военные кафедры и призванных на службу сроком на два года.



Ранее сообщалось, цифровой рейтинг для высших воинских должностей предложили ввести в Казахстане.