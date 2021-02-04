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Глава государства принял министра финансов Ерулана Жамаубаева

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
4 Февраля 2021, 18:49
Глава государства принял министра финансов Ерулана Жамаубаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Ерулана Жамаубаева об итогах деятельности министерства в 2020 году, реализации положений Послания, касающихся финансовой сферы, а также о приоритетных задачах на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Министр рассказал о работе ведомства по таким направлениям, как обеспечение сбалансированности бюджета, цифровизация налогово-таможенного администрирования, снижение объемов теневой экономики, повышение эффективности управления государственными активами, совершенствование системы закупок и качества государственного аудита.

Президент дал ряд поручений по оптимизации и качественной подготовке трехлетнего республиканского бюджета. Касым-Жомарт Токаев заявил о важности продуманно и в намеченные сроки осуществить цифровизацию налогово-таможенного администрирования.

Глава государства также указал на необходимость усовершенствовать отечественное законодательство о государственных закупках. Как он подчеркнул, все предлагаемые новеллы должны быть тщательно проработаны.

Президент полагает, что государственная аудиторская деятельность должна быть эффективной и выявлять необоснованные траты бюджетных средств со стороны госорганов, при этом особое внимание следует уделить превентивным мерам.

Напомним, также сегодня Глава государства принял министра культуры и спорта Актоты Раимкулову. Президент был проинформирован о текущей деятельности министерства в сферах культуры, спорта, туризма, кинематографии и архивного дела.

Президент Казахстана   Акорда   Экономика   Минфин РК   Реализация Послания  
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