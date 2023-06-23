Глава государства принял министра экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства был проинформирован о ходе вегетации и вопросах лесного хозяйства и животного мира.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о принимаемых мерах по материально-техническому оснащению лесного хозяйства, в том числе за счет закупа техники и установки системы раннего обнаружения лесных пожаров.

Президенту сообщили о начатых работах по обновлению норм положенности, в целях расширения перечня оборудования и оснащения пожарно-техническим вооружением природоохранных и лесных учреждений.

Кроме того, была представлена информация о принимаемых мерах по стабильному прохождению вегетационного периода в условиях поддержания цикла маловодья в основных речных бассейнах, особенно в южных регионах страны.

По итогам встречи Президент указал на важность реализации комплекса мер по улучшению материально-технической базы природоохранных подразделений. Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на необходимость тесного взаимодействия с правоохранительными органами в целях активного выявления и ликвидации нарушений природоохранного законодательства, в том числе привлечение нарушителей к уголовной ответственности.