Глава государства принял известного экономиста Нуриэля Рубини

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял известного американского экономиста, профессора Нью-Йоркского университета, директора консалтинговой компании Roubini Macro Associates Нуриэля Рубини, который прибыл в Казахстан для участия в Международном форуме Астана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Нуриэля Рубини за участие в работе форума и ряд высказанных идей по решению актуальных глобальных проблем.

В ходе встречи также были обсуждены перспективы трансформации мирового финансового рынка.

Ранее сообщалось о презентации книги экономиста из Нью-Йорка Нуриэля Рубини «Новый Казахстан: Управляя степью во время глобальной бури».