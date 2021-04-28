Глава государства принял исполнительного председателя ArcelorMittal Лакшми Миттала

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах ArcelorMittal по дальнейшему развитию компании в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Лакшми Миттал представил Президенту новую инвестиционную программу, которая направлена на модернизацию производства и значительное улучшение экологических показателей.

Особое внимание в ходе встречи было уделено планам по сокращению выбросов в атмосферу на 30 % к 2024 году, а также модернизации ТЭЦ-2.

Глава государства отметил необходимость роста производительности труда, расширения линейки промышленной продукции высокого качества и ее экспорта, внедрения современных технологий, а также создания новых рабочих мест.

Президент подчеркнул важность активного участия ArcelorMittal в социальном развитии городов своего присутствия, соблюдения самых высоких стандартов в области охраны здоровья и безопасности труда.