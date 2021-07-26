Глава государства принял исполнительного директора компании Eni
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял исполнительного директора компании Eni («Эни С.п.А.») Клаудио Дескальци, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи были рассмотрены планы по реализации крупнейших нефтегазовых проектов Кашаган и Карачаганак.
Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что, несмотря на продолжающуюся пандемию, сохраняются темпы реализации текущих проектов на Кашагане.
Как сообщил Клаудио Дескальци, принят ряд ключевых инвестиционных решений по увеличению добычи нефти. Консорциум готовит концепцию полномасштабного освоения месторождения Кашаган. Также продолжается работа по увеличению газоперерабатывающих мощностей.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает огромное значение дальнейшей реализации энергетических инвестиционных проектов. При этом он акцентировал внимание на необходимости обеспечения высокой доли казахстанского содержания.
Кроме того, во время беседы были обсуждены вопросы недропользования, ведения геологоразведочных работ, реализации проектов в сфере зеленой энергетики.
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