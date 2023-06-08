Глава государства принял главного исполнительного директора Citigroup Дэвида Ливингстона

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи были обсуждены перспективы деятельности международного финансового института в нашей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Глава государства высоко оценил усилия руководителя компании в деле развития цифровой трансформации финансового сектора нашей страны.

Дэвид Ливингстон сообщил Президенту о том, что в прошлом году Сitibank Kazakhstan стал членом Центрального депозитария ценных бумаг Астанинской международной биржи (AIX CSD).

По его словам, это позволит международным институциональным инвесторам хранить свои активы в депозитарии AIX.