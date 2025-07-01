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    12:49, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Глава государства принял генсекретаря ШОС

    Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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    Фото: Акорда

    На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимодействия в рамках ШОС.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан придает особое значение укреплению роли ШОС как эффективной и сбалансированной международной организации, способной оперативно реагировать на современные вызовы мировой политики.

    Президент высоко оценил текущее председательство Китая в ШОС и выразил поддержку дальнейшему совершенствованию механизмов Организации.

    Кроме того, была рассмотрена реализация ключевых приоритетов, выдвинутых Казахстаном в рамках ШОС.

    Теги:
    ШОС Акорда
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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