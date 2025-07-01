12:49, 01 Июль 2025 | GMT +5
Глава государства принял генсекретаря ШОС
Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимодействия в рамках ШОС.
По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан придает особое значение укреплению роли ШОС как эффективной и сбалансированной международной организации, способной оперативно реагировать на современные вызовы мировой политики.
Президент высоко оценил текущее председательство Китая в ШОС и выразил поддержку дальнейшему совершенствованию механизмов Организации.
Кроме того, была рассмотрена реализация ключевых приоритетов, выдвинутых Казахстаном в рамках ШОС.