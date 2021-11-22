Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Глава государства принял Генерального директора отделения ООН в Вене Гаду Вали

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
22 Ноября 2021, 18:57
Глава государства принял Генерального директора отделения ООН в Вене Гаду Вали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял Генерального директора отделения ООН в Вене, Исполнительного директора управления ООН по наркотикам и преступности Гаду Вали, находящуюся в нашей стране с визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, а также киберпреступлениями.

photo

Касым-Жомарт Токаев отметил центральную роль ООН в международных делах и подтвердил намерение Казахстана тесно взаимодействовать с всемирной организацией в сферах обеспечения устойчивого развития, безопасности и стабильности. Глава государства поддержал активную деятельность управления ООН по наркотикам и преступности в регионе, особенно в условиях текущей ситуации в Афганистане.

Президент Казахстана одобрил принятие новой программы УНП ООН для Центральной Азии на 2022-2025 годы, которая заложит прочную основу для дальнейшего плодотворного сотрудничества.

photo

Гада Вали высоко оценила проводимые в нашей стране реформы, в том числе направленные на модернизацию правоохранительной системы. Она также поблагодарила нашу страну за помощь в эвакуации персонала ООН из Афганистана и размещение их в Алматы.


ООН   Президент Казахстана   Акорда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС