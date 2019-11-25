+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -2 °С
USD 385.01 EUR 425.78
RUB 6.05 CNY 54.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава государства принял экономиста Олжаса Худайбергенова

25 Ноября 2019 17:45
Поделиться:
Глава государства принял экономиста Олжаса Худайбергенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял экономиста Олжаса Худайбергенова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме

Глава государства принял академика Национальной академии наук Серикбека Даукея
Визит Президента РК в Кыргызстан: о чем будут говорить Главы государств Глава государства посетит Кыргызстан Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

В ходе встречи обсуждались вопросы стратегического планирования, эффективности проработки программных документов, сокращения бюрократических процедур в государственных органах, а также модернизации накопительной пенсионной системы Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев предложил более детально проработать предложения по актуальным проблемам экономического развития страны.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив