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Глава государства принял экономиста Олжаса Худайбергенова
25 Ноября 2019 17:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял экономиста Олжаса Худайбергенова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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В ходе встречи обсуждались вопросы стратегического планирования, эффективности проработки программных документов, сокращения бюрократических процедур в государственных органах, а также модернизации накопительной пенсионной системы Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев предложил более детально проработать предложения по актуальным проблемам экономического развития страны.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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