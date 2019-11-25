Глава государства принял экономиста Олжаса Худайбергенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял экономиста Олжаса Худайбергенова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи обсуждались вопросы стратегического планирования, эффективности проработки программных документов, сокращения бюрократических процедур в государственных органах, а также модернизации накопительной пенсионной системы Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев предложил более детально проработать предложения по актуальным проблемам экономического развития страны.



