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Глава государства принял члена Нацсовета, политолога Расула Жумалы

17 Марта 2020 15:46
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Глава государства принял члена Нацсовета, политолога Расула Жумалы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял члена Нацсовета, политолога Расула Жумалы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе встречи Президента с политологом Расулом Жумалы обсуждались вопросы развития средств массовой информации, в том числе повышения качества казахстанского контента, функционирования государственного языка, а также общественно-политической и просветительской работы.

Расул Жумалы поддержал инициативы Национального совета общественного доверия и высказал ряд предложений по совершенствованию его работы, а также по вопросам молодежной политики.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нацсовет-2019,
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