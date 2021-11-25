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Глава государства принял акима Восточно-Казахстанской области

25 Ноября 2021 10:29
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Глава государства принял акима Восточно-Казахстанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорду.

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Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о социально-экономическом развитии Восточно-Казахстанской области за десять месяцев текущего года.

По словам акима, в регионе продолжается кампания по вакцинации населения. В частности, 100 % жителей, подлежащих вакцинации, уже получили первый компонент. До 7 декабря планируется завершить вакцинирование граждан вторым компонентом.

Президента также проинформировали о развитии агропромышленного комплекса области. По данным акима, к 2022 году планируется увеличить экспорт сельхозпродукции в 4 раза.

Главе государства было доложено о работе недавно открытого завода «Ульба-ТВС». Предприятие, на котором создается 140 новых рабочих мест, будет выпускать оборудование для предприятий энергетической отрасли. На заводе будет производиться до 200 тонн уранового топлива в год.

Касым-Жомарт Токаев дал поручение акиму области продолжить работу, направленную на обеспечение бесперебойных поставок тепла и электроэнергии в отопительный сезон, снабжение населения углем, а также увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции.

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#Президент Казахстана   #Восточно-Казахстанская область   #Акимат  
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