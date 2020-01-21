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Глава государства принял акима столицы

21 Января 2020 12:44
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Глава государства принял акима столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима столицы Алтая Кульгинова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных показателях социально-экономического развития Нур-Султана в 2019 году и об исполнении поручений, данных Президентом на совещании по вопросам развития столицы.

Алтай Кульгинов представил подробную информацию о состоянии благоустройства города и ходе отопительного сезона.

Глава государства отметил необходимость своевременного и качественного исполнения поставленных задач по обеспечению занятости, поддержке малообеспеченных семей, решению проблем дольщиков и модернизации городской инфраструктуры.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан,
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