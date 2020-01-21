Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:55
-
Глава государства принял акима столицы
21 Января 2020 12:44
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима столицы Алтая Кульгинова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеВидеообзор рабочей недели Президента Казахстана Глава государства принял Розу Муканову и Ахана Бижанова Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного секретаря ГРЕКО Джанлуку Эспозито
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных показателях социально-экономического развития Нур-Султана в 2019 году и об исполнении поручений, данных Президентом на совещании по вопросам развития столицы.
Алтай Кульгинов представил подробную информацию о состоянии благоустройства города и ходе отопительного сезона.
Глава государства отметил необходимость своевременного и качественного исполнения поставленных задач по обеспечению занятости, поддержке малообеспеченных семей, решению проблем дольщиков и модернизации городской инфраструктуры.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Ерлан Айтханов освобожден от должности акима Шымкента
- Куда жаловаться на неубранный снег во дворах столицы
- Президент назначил Мурата Айтенова акимом Шымкента
- Шубы из больничного гардероба воровала студентка в столице
- Городские памятники реконструируют в Нур-Султане
- Каким историческим личностям установят памятники в Нур-Султане
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047