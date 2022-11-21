Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Глава государства принял акима Карагандинской области Жениса Касымбека

21 Ноября 2022, 16:29
Глава государства принял акима Карагандинской области Жениса Касымбека

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных показателях социально-экономического развития Карагандинской области за 10 месяцев текущего года. Президенту было доложено о положительной динамике роста в промышленности, сельском хозяйстве и привлечении инвестиций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщил Женис Касымбек, объем производства промышленной продукции составил 3,1 трлн тенге (рост на 1,5 %). В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 6,3 %. В экономику региона привлечено 522,2 млрд тенге инвестиций (рост на 8,5 %), значительная часть которых (92 %) приходится на частные инвестиции. За январь – октябрь 2022 года введено 414,4 тыс. квадратных метров жилья. Это на 1,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Глава государства был проинформирован о развитии автомобильных дорог Карагандинской области, обеспечении населения водоснабжением. Женис Касымбек также доложил о ситуации в компании «АрселорМиттал Темиртау».

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию экономики региона.

Фото: akorda.kz


Новости по теме
Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Президент Таджикистана поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах
Читайте также
Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Женщину осудили за создание финпирамиды в Караганде
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Президент Кыргызстана поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Шавкат Мирзиёев поздравил Президента РК с уверенной победой на внеочередных выборах
Президент Таджикистана поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах
Почетной грамотой Президента РК поощрили ряд специалистов, строивших дома после пожара в Аулиеколе
Новости партнеров
Популярное
1 Кандидаты в президенты поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой
2 Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб
3 Результаты Exit-poll: за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,45% избирателей
4 За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31 % - ЦИК озвучила предварительные итоги выборов
5 Международный наблюдатель сравнил выборы в Канаде и в Казахстане

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору