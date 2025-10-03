В основной капитал Карагандинской области привлечено 644,7 млрд тенге инвестиций

Как сообщил Ермаганбет Булекпаев, по всем ключевым показателям отмечается положительная динамика. За 8 месяцев в регионе произведено промышленной продукции на 3,2 трлн тенге, рост составил 7%. Растет доля обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте. Увеличились объемы производства в металлургии, машиностроении, сельском хозяйстве, легкой и пищевой промышленности.

В основной капитал привлечено 644,7 млрд тенге инвестиций, с ростом на 11,1%. В этом году в области запланирована реализация 29 инвестиционных проектов на 195 млрд тенге с созданием более 2 700 новых рабочих мест. До 2030 года сформирован пул из 120 инвестпроектов на 4,5 трлн тенге, реализация которых позволит создать 20 тыс. новых рабочих мест.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе по сокращению зависимости продуктового рынка от импорта. В сельском хозяйстве реализуются крупные проекты. В частности, строительство двух молочно-товарных ферм в ближайшие годы полностью закроет потребность области в молоке.

Главе государства была представлена информация о деятельности АО Qarmet. За 8 месяцев компания вложила 110 млрд тенге в модернизацию предприятия. Производство чугуна выросло на 6%, стали – на 6,9%, проката – на 5%. На металлургическом комбинате реализуется ряд крупных проектов: строительство литейно-прокатного комплекса, новых коксовых батарей, сортопрокатного стана. Qarmet поэтапно переходит на природный газ, при этом первый этап газификации уже завершен. Кроме того, отмечается положительная динамика работы шахт: добыча угля увеличилась на 15%. Реализуются мероприятия, направленные на усиление безопасности труда.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие региона и повышение благосостояния населения. Касым-Жомарт Токаев поручил взять на особый контроль вопросы стабильного теплоснабжения городов и населенных пунктов, а также обеспечение промышленной безопасности на предприятиях АО Qarmet.