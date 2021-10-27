НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова. Касым-Жомарту Токаеву доложили об итогах социально-экономического развития Атырауской области за 9 месяцев текущего года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По словам Махамбета Досмухамбетова, в регионе наблюдается рост в обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, малом и среднем бизнесе и других отраслях. Область занимает первое место в стране по валовому региональному продукту на душу населения, объемам инвестиций и строительных работ.

В этом году создано порядка 19 тысяч новых рабочих мест, через центры занятости трудоустроены 20 864 человека. Программой «Еңбек» на сегодняшний день охвачены 24 348 человек. Кроме того, за 9 месяцев 2021 года введено в строй 646,3 тысячи квадратных метров жилья, или 4882 квартиры. Это на 41,6 % больше по сравнению с 2020 годом.

Президент был проинформирован об эпидемиологической ситуации в области, находящейся в «зеленой» зоне, и о ходе вакцинации.

Махамбет Досмухамбетов доложил о работе по защите экологии и озеленению. По его словам, до 2025 года в населенных пунктах будет посажено 540 тысяч саженцев.

Наряду с этим аким отчитался об исполнении комплексного плана социально-экономического развития Атырауской области на 2021-2025 годы, разработанного и утвержденного по поручению Главы государства. Этот документ призван разрешить накопившиеся проблемы и придать новый импульс развитию региона.

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость продолжить проводимую в области работу.