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Глава государства принял акима Астаны Жениса Касымбека

Жанара Мухамедиярова
7 Апреля 2023, 12:16
Глава государства принял акима Астаны Жениса Касымбека Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту было доложено о ходе строительства объектов систем жизнеобеспечения (НФС-3, газовые тепловые станции, ТЭЦ-3 и др.), социальных объектов (школ, медицинских центров, доступного льготного жилья), сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов, завершении объектов долевого строительства, проведении газификации и благоустройстве города.

Аким Астаны сообщил, что в текущем году планируется построить 6,5 тыс. социальных квартир, также в рамках национального проекта «Комфортная школа» ведется проектирование 24 школ нового формата на 90 тыс. ученических мест (в 2 смены).

Глава государства также был проинформирован о мерах по привлечению инвестиций. Объем инвестиций в столицу в первом квартале составил порядка 200 млрд тенге, что на 20 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию Астаны, скорейшему завершению строительства объектов водоснабжения и теплообеспечения, а также решению насущных вопросов жителей столицы.


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