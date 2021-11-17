Новости
Глава государства примет участие в расширенном заседании коллегии МИД РК
17 Ноября 2021 18:07
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.
Новости по темеПрезидент Узбекистана посетит Казахстан до конца года Султан Камалетдинов назначен заместителем министра обороны РК Тимур Дандыбаев освобожден от должности заместителя министра обороны РК
«18 ноября 2021 года Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Повестка дня мероприятия включает приоритетные задачи внешней политики нашей страны в современных условиях и актуальные вопросы международных отношений. Будут обсуждены итоги работы и планы дальнейшей деятельности внешнеполитического ведомства», - сообщил в Facebook Берик Уали.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Президент принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»
- Замминистра иностранных дел РК встретился с председателем ПАСЕ
- Президент Узбекистана посетит Казахстан до конца года
- Тимур Дандыбаев освобожден от должности заместителя министра обороны РК
- Султан Камалетдинов назначен заместителем министра обороны РК
- Президент Казахстана принял председателя ПАСЕ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн