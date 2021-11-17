Глава государства примет участие в расширенном заседании коллегии МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

«18 ноября 2021 года Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Повестка дня мероприятия включает приоритетные задачи внешней политики нашей страны в современных условиях и актуальные вопросы международных отношений. Будут обсуждены итоги работы и планы дальнейшей деятельности внешнеполитического ведомства», - сообщил в Facebook Берик Уали.