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Глава государства примет участие в Международном форуме волонтеров

Автор:  
Серик Сабеков
21 Июня 2023, 10:03
Глава государства примет участие в Международном форуме волонтеров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие в Международном форуме волонтеров в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В форуме также участвуют более 140 волонтеров из 34 стран. Приехали 50 иностранных спикеров. Также прибыли волонтеры со всего Казахстана. Всего более 400 участников.

Главная цель форума, по словами организаторов, установление тесных связей с другими странами в направлении волонтерского движения, обмен информацией и опытом, совместное решение проблем, стоящих перед волонтерами на международном уровне.

Ранее сообщалось, что в столице стартовал Международный форум волонтеров.


Президент Казахстана   Волонтёрство   Токаев Касым-Жомарт  
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