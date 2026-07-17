Казахстан видит потенциал для развития зимнего туризма с Таиландом

Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочим визитом в Шанхае, встретился с Премьер-министром Таиланда Анутином Чарнвиракулом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Как подчеркнул Глава нашего государства, в Казахстане рассматривают Таиланд как одного из ключевых партнеров в Юго-Восточной Азии.

Президент высоко оценил перспективы экономического взаимодействия. За 4 месяца 2026 года объем товарооборота увеличился на 76 % по сравнению с прошлым годом, превысив 110 млн долларов.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, этот показатель можно значительно нарастить, в первую очередь, за счет поставок аграрной продукции.

С целью создания благоприятных условий для предпринимателей Глава государства предложил активизировать взаимодействие между правительствами двух стран.

Одним из перспективных направлений сотрудничества является туризм.

Традиционно Таиланд входит в число самых популярных направлений для граждан Казахстана. Только в 2025 году эту страну посетило более 150 тысяч наших соотечественников.

Казахстан также может предложить жителям Таиланда уникальные возможности для отдыха, в том числе зимнего.

Фото: Акорда

Анутин Чарнвиракул заявил о заинтересованности его страны в наращивании сотрудничества по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.

По его словам, Бангкок считает важным придать новый импульс сотрудничеству в сферах экономики, торговли, цифровизации и туризма.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Премьер-министра Анутина Чарнвиракула совершить официальный визит в Казахстан.

Напомним, что Казахстан остается крупнейшим торговым партнером Таиланда в Центральной Азии, на долю которого приходится более 70% общего объема товарооборота с регионом.