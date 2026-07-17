KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Казахстан видит потенциал для развития зимнего туризма с Таиландом

    Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочим визитом в Шанхае, встретился с Премьер-министром Таиланда Анутином Чарнвиракулом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства пригласил Премьер-министра Таиланда посетить Казахстан с официальным визитом
    Фото: Акорда

    Как подчеркнул Глава нашего государства, в Казахстане рассматривают Таиланд как одного из ключевых партнеров в Юго-Восточной Азии.

    Президент высоко оценил перспективы экономического взаимодействия. За 4 месяца 2026 года объем товарооборота увеличился на 76 % по сравнению с прошлым годом, превысив 110 млн долларов.

    По мнению Касым-Жомарта Токаева, этот показатель можно значительно нарастить, в первую очередь, за счет поставок аграрной продукции.

    С целью создания благоприятных условий для предпринимателей Глава государства предложил активизировать взаимодействие между правительствами двух стран.

    Одним из перспективных направлений сотрудничества является туризм.

    Традиционно Таиланд входит в число самых популярных направлений для граждан Казахстана. Только в 2025 году эту страну посетило более 150 тысяч наших соотечественников.

    Казахстан также может предложить жителям Таиланда уникальные возможности для отдыха, в том числе зимнего.

    Глава государства пригласил Премьер-министра Таиланда посетить Казахстан с официальным визитом
    Фото: Акорда

    Анутин Чарнвиракул заявил о заинтересованности его страны в наращивании сотрудничества по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.

    По его словам, Бангкок считает важным придать новый импульс сотрудничеству в сферах экономики, торговли, цифровизации и туризма.

    В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Премьер-министра Анутина Чарнвиракула совершить официальный визит в Казахстан.

    Напомним, что Казахстан остается крупнейшим торговым партнером Таиланда в Центральной Азии, на долю которого приходится более 70% общего объема товарооборота с регионом.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Таиланд Международные отношения
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор