Глава государства прибыл в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

«В рамках рабочей поездки Президент примет участие в открытии памятника писателю Абишу Кекилбайулы, а также ознакомится с работой Мангистауского областного историко-краеведческого музея», - написал на своей странице в Facebook Берик Уали.



