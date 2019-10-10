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Глава государства прибыл в Актау

10 Октября 2019 14:19
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Глава государства прибыл в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

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«В рамках рабочей поездки Президент примет участие в открытии памятника писателю Абишу Кекилбайулы, а также ознакомится с работой Мангистауского областного историко-краеведческого музея», - написал на своей странице в Facebook Берик Уали.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Видео, Мангистауская область,
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