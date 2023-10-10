Глава государства прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область

Планируется, что в ходе визита Президент посетит село имени Наги Ильясова Сырдарьинского района и встретится с сельскими тружениками, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев ознакомится с ходом строительства нового терминала аэропорта Кызылорды и посетит ряд объектов.

Ранее сообщалось, что строительство пассажирских терминалов в аэропортах Алматы, Шымкента и Кызылорды завершат в 2024 году.