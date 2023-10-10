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    12:00, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Глава государства прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область

    Президент в Кызылординской области
    Фото: Акорда

    Планируется, что в ходе визита Президент посетит село имени Наги Ильясова Сырдарьинского района и встретится с сельскими тружениками, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Кроме того, Касым-Жомарт Токаев ознакомится с ходом строительства нового терминала аэропорта Кызылорды и посетит ряд объектов. 

    Ранее сообщалось, что строительство пассажирских терминалов в аэропортах Алматы, Шымкента и Кызылорды завершат в 2024 году.

    Теги:
    Акорда Президент Кызылординская область Аэропорт
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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