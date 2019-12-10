Глава государства предложил увеличить стипендию волонтерам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил увеличить стипендию волонтерам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаю, что волонтерам можно увеличить стипендию. Думаю, правительство решит этот вопрос. А для тех, кто учится на коммерческих направлениях, следует внедрить систему социальных студенческих кредитов», - сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии закрытия Года молодежи.

По словам Главы государства, эта мера даст право засчитать некоторые академические кредиты за счет волонтерских часов.

«Хороший стимул. Важно усовершенствовать работу онлайн-платформы волонтерства, которая уже создана. Следует развивать корпоративное волонтерство. Думаю, несколько часов в рамках рабочей недели работники крупных компаний смогут посвящать безвозмездной помощи обществу», - отметил Президент.

Глава государства добавил, что чиновники также могут присоединиться к этому движению.

«Государственный аппарат и национальные компании могут начать с себя, внедряя корпоративное волонтерство», - заключил Президент.