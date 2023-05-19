Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Глава государства предложил создать реестр туроператоров «Шелкового пути»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Мая 2023, 11:32
Глава государства предложил создать реестр туроператоров «Шелкового пути»

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Межправительственное соглашение между Казахстаном и Китаем о взаимном освобождении от визовых требований сроком на 30 дней будет способствовать расширению деловых контактов и туристических потоков между нашими странами. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом Саммите «Центральная Азия – Китай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Тесные межчеловеческие контакты служат важным фактором в развитии наших межгосударственных связей. Этой цели отвечает подписание Межправительственного соглашения между Казахстаном и Китаем о взаимном освобождении от визовых требований сроком на 30 дней. Уверен, это важное соглашение будет способствовать расширению деловых контактов и туристических потоков между нашими странами», - заявил Президент РК.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Центральная Азия имеет богатую культуру, красивейшую природу и уникальные достопримечательности, которые, несомненно, могут быть интересны китайским туристам.

Глава государства предложил создать реестр туроператоров «Шелкового пути» с безвизовым режимом для групповых туров и сформировать единый туристический кластер, что позволит туристам из Китая в ходе одного тура посетить сразу несколько стран Центральной Азии.


Центральная Азия   Президент Казахстана   Туризм   Акорда   Китай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд сел переименуют в Акмолинской области
Ряд сел переименуют в Акмолинской области
Официальная церемония встречи глав государств – участников саммита «Центральная Азия – Китай» состоялась в Сиане
Официальная церемония встречи глав государств – участников саммита «Центральная Азия – Китай» состоялась в Сиане
Депутата районного маслихата взяли под стражу в Актюбинской области
Депутата районного маслихата взяли под стражу в Актюбинской области
Сколько заработала Елена Рыбакина после сенсации и выхода в полуфинал турнира в Риме
Сколько заработала Елена Рыбакина после сенсации и выхода в полуфинал турнира в Риме
Сколько дней без визы могут находиться казахстанцы в разных странах
Сколько дней без визы могут находиться казахстанцы в разных странах
Чем запомнился второй день государственного визита Президента Казахстана в Китай
Чем запомнился второй день государственного визита Президента Казахстана в Китай
Димаш Кудайберген выступил перед лидерами стран Центральной Азии и Си Цзиньпином
Димаш Кудайберген выступил перед лидерами стран Центральной Азии и Си Цзиньпином
Качество воды в 40 реках и водохранилищах Казахстана отнесено к самым низким категориям
Качество воды в 40 реках и водохранилищах Казахстана отнесено к самым низким категориям
Необходимость отслеживания задолженности казахстанцев перед иностранными учреждениями отметил спикер Сената
Необходимость отслеживания задолженности казахстанцев перед иностранными учреждениями отметил спикер Сената