СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Межправительственное соглашение между Казахстаном и Китаем о взаимном освобождении от визовых требований сроком на 30 дней будет способствовать расширению деловых контактов и туристических потоков между нашими странами. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом Саммите «Центральная Азия – Китай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Тесные межчеловеческие контакты служат важным фактором в развитии наших межгосударственных связей. Этой цели отвечает подписание Межправительственного соглашения между Казахстаном и Китаем о взаимном освобождении от визовых требований сроком на 30 дней. Уверен, это важное соглашение будет способствовать расширению деловых контактов и туристических потоков между нашими странами», - заявил Президент РК.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Центральная Азия имеет богатую культуру, красивейшую природу и уникальные достопримечательности, которые, несомненно, могут быть интересны китайским туристам.

Глава государства предложил создать реестр туроператоров «Шелкового пути» с безвизовым режимом для групповых туров и сформировать единый туристический кластер, что позволит туристам из Китая в ходе одного тура посетить сразу несколько стран Центральной Азии.